¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»À¸³è¡¡ÁÝ½ü¡¢µë¿©¡¢±¿Æ°²ñŽ¥Ž¥Ž¥±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¾¯Ç¯ 38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊì¹»¤Ç²¿¤ò»×¤¦
¥Þ¥ê¥ª¾¯Ç¯¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±Ç²èº×¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±Ç²è¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ô¥£¥È¥ê¥¢¡×¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»À¸³è¡¡ÁÝ½ü¡¢µë¿©¡¢±¿Æ°²ñŽ¥Ž¥Ž¥±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¾¯Ç¯ 38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊì¹»¤Ç²¿¤ò»×¤¦
µÓËÜ¤«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥È¥í¥·¥Ë¥ª´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥È¥í¥·¥Ë¥ª´ÆÆÄ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì½Ö¤Ç¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡¢°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ËÌó2Ç¯´Ö¡¢·§ËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1987Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Ç¡¢9ºÐ¤Î¥Þ¥ê¥ª¾¯Ç¯¤¬Ì©Ãå¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅö»þ¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ø·§ËÜ»ÔÎ©¹õÈ±¾®³Ø¹»¡£3Ç¯2ÁÈ¤Î¥¢¥ó¥«ー¤Ï¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡£µîÇ¯11·î¡¢·§ËÜÂç³Ø°å³ØÉô¤ËÆþ³ØÃæ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÄï¤Î¥Ú¥É¥í¤¯¤ó¤Î3¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡Ê1987Ç¯11·î22ÆüÊüÁ÷¡Ö¡ØÁë¤ò¤¢¤±¤Æ¶å½£¡Ù～¥Þ¥ê¥ª·¯¤Î¤¯¤Þ¤â¤ÈÆüµ～¡×¤è¤ê¡Ë
1980Ç¯Âå¡¢·§ËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¡¢¥Þ¥ê¥ª¾¯Ç¯¤¬¤É¤ó¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡ÖÆüËÜ¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î³Ø¹»¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬½ÉÂê¤¬Â¿¤¤¡©¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ9ºÐ¡Ë¡Ö¤¦ー¤óŽ¥Ž¥Ž¥ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡ÖÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ9ºÐ¡Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é1¤«·î¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¤¢¤È¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·§ËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡£9ºÐÅö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡¢Ê¡Åç³¨Èþ¤µ¤ó¡ÊRKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åç³¨Èþ¤µ¤ó¡Ö·§ËÜ¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ê¡Åç¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤À»ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö100%¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î·§ËÜºÆË¬¤Ë¤Ï¡¢Éã¤ÈÄï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ëå¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ô¥£¥È¥ê¥¢¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡È¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ô¥£¥È¥ê¥¢¡É¤ÏÊì¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎºÇ¹â¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢·§ËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¥ª´ÆÆÄ¤Ë¡¢1987Ç¯¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òÁ´ÊÔ¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£9ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡©
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÖOh my godŽ¥Ž¥Ž¥Wow¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¡×
Åö»þ¡¢Ç®¿´¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤á¤ó¤³ÍÑ¤ÎµíÆý¥Õ¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ä¡©
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö´°àú¤ËÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È´°àú¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¡×
Ê¡Åç¤µ¤ó¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö·§ËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢9ºÐ¤¯¤é¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¸å¡¢¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¹õÈ±¾®³Ø¹»¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤Ç³Ø¤ó¤À¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×
¶µÆ¬¤Î°ÆÆâ¤Ç¹õÈ±¾®³Ø¹»¤ò¤á¤°¤ë¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡£±¿Æ°¾ì¤â¹»¼Ë¤â¡¢Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Î¶µ¼¼¤Ï¾å¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×µ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é38Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶µ¼¼¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¼Æâ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Îº¢¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤¦¤Ã¤±¡Ä¡©¡×
Ê¡Åç¤µ¤ó¡Ö¥·¥å¥¦¥¸¡Ê½¬»ú¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹õÈ±¾®³Ø¹»¤Î°ìË¡»Õ¶µÆ¬¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¤Ï³°¹ñÀÒ¤Î»ùÆ¸¤Ï10¿Í¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö³Ø¹»¤ÇÍ£°ì¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÁÝ½ü¤äµë¿©¤ÎÇÛÁ·¤«¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î¡È¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¤Í¡×
1»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÊì¹»Ë¬Ìä¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ª´ÆÆÄ¤Ï¡È¿·¤¿¤ÊÌ´¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·§ËÜ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Í£°ì¤Î»Ò¤É¤â¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¡ÖÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×