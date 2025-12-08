この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「男は怖くて付き合えない」別れて4年後の“性被害”告訴に私見「男と女は根本的に違う生き物」

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「別れて4年後に「彼氏との性行為は被害だった」と元カノが告訴した件について」と題した動画を公開。ネット上で賛否両論を呼んでいるこの問題について、中立的な立場から自身の見解を語った。



動画で高須氏は、37歳の女性が4〜5年前に交際していた当時の彼氏との性行為がトラウマになったとして刑事告訴し、受理されたというニュースを取り上げた。高須氏は、この件がSNSで「賛否両論」となっている状況を説明。女性に対する批判的な意見として「なぜ4年も経ってから？」「リベンジではないか」といった声や、一方で「交際中でも性加害は成立する」「DV関係では簡単に別れられない」といった擁護の意見も紹介した。



高須氏は、あくまで女性側の一方的な情報しか出ていない現状では「正直わからない」と前置きしつつ、どちらか一方を断罪することなく、事態の複雑さに言及する。その上で「交際している中でも、あるいは夫婦の中でもDVとか性加害っていうのはあります」と述べ、親密な関係性であっても相手の意思を無視した行為は加害になりうると指摘した。



最後に高須氏は、この一件を教訓として男性側が気をつけるべき点について持論を展開。「男と女って根本的に違う生き物」であると語り、性行為に至るムード作りから、行為中、そして行為後のケアまで全てを含めて「相手の女性に良い思い出を作ってあげる」という意識が不可欠だと力説。このプロセスのどこかが欠ければ、後から「不同意だった」と認識されるリスクがあると警鐘を鳴らし、動画を締めくくった。