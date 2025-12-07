¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡È¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡Ö21ºÐ¤ÎÆ¬¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¡ØÌµ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö21ºÐ¤ÎÆ¬¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ïº£²ó¡¢ÃçÎÉ¤··ÝÇ½¿Í¤¬¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë´ë²è¡ÖÆüµ¢¤ê¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç10Âå¤Îº¢¤«¤éÄ¶ÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¡¦ÌÚÆîÀ²²Æ¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÅ²¬¤ÎÇ®³¤¡¦°ËÅìÎ¹¤Ø¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÌÚÆî¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¡ØÌµ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö21ºÐ¤ÎÆ¬¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö²Î¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬20ºÐ¡£2¶ÊÌÜ¡¢3¶ÊÌÜ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¡ÄCD¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¡¼Â¤Ë¿ô»ú¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ì¹Ô¤¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¾å¾º²¼¹ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¡£3¶ÊÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤ëÃû¸õ¤¬¸«¤¨¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¥ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥ä¥Ð¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ä¡Ø¤Þ¤¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ê¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬Æ§¤óÄ¥¤ëÁªÂò»è¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
