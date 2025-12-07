ソシエダ痛い連敗…久保建英が連続スタメンもマーク破れず
[12.6 ラ・リーガ第15節 アラベス 1-0 ソシエダ]
ラ・リーガは6日、第15節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはアラベスに0-1で敗れた。チームは7試合ぶりの無得点。久保は右ウイングでリーグ戦2試合続けて先発したが、ゴールに絡めないまま後半33分に途中交代した。
ソシエダは3日のコパ・デル・レイ(スペイン国王杯)2回戦レウスFCレディス戦(◯2-0)から中2日での一戦。カップ戦でベンチ入りしながらも出番のなかった久保は右ウイングで先発出場した。
試合はアラベスがボールを保持する一方、ソシエダはセットプレーから決定機を創出した。だが、MFカルロス・ソレールのヘディングシュートがGKアントニオ・シベラのファインセーブに阻まれると、DFジョン・マルティンのヘッドはわずかに外れ、チャンスを活かせない。また久保はDFビクター・パラダのマークに阻まれ、なかなか良さを出せなかった。
すると前半アディショナルタイム、ソシエダは思わぬミスから失点を喫した。相手のCKをニアサイドでクリアしようとしたDFセルヒオ・ゴメスが空振りし、ボールを後逸すると、これがDFアリツ・エルストンドの腕を直撃。ハンドの反則を取られてPKを与え、FWルーカス・ボジェに決められて失点を許した。
後半もソシエダは苦しい時間が続いたが、後半11分にFWウマル・サディクとエルストンドを下げてMFアンデル・バレネチェアとDFドゥイェ・チャレタ・ツァルを投入すると、徐々に流れが良化。同18分には久保が右サイドの大外でパスを受け、鋭いカットインからの横パスでバレネチェアの惜しいシュートを導いた。
それでも0-1のまま迎えた後半33分、久保はFWジョン・カリカブルとの交代でピッチを退くと、その後は再び攻撃が停滞。そのままタイムアップを迎え、ソシエダは前節ビジャレアル戦(●2-3)に続いて連敗となった。
