来週の株式相場に向けて＝年内最後のＦＯＭＣに関心、ブロードコム決算なども注目 来週の株式相場に向けて＝年内最後のＦＯＭＣに関心、ブロードコム決算なども注目

１２月第１週の東京市場で、日経平均株価は前週末比２３７円（０．４％）の上昇となった。特に、ＴＯＰＩＸは４日に終値で３３９８．２１まで上昇し、３週間ぶりに最高値を更新した。



なかでも、注目を集めたのが３月期決算企業の中間配当に伴う再投資の動きだ。「配当再投資による資金流入が、バリュー株を中心に相場を押し上げたようだ」（市場関係者）という。ただ、今後は配当再投資の資金も徐々に一巡する。そこで関心を集めているのが、日米金融政策の動向だ。来週は９～１０日に本年最後の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。日銀は１８～１９日に金融政策決定会合を予定している。



国内では日銀の０．２５％利上げを織り込む動きが強まっているが、まずは来週のＦＯＭＣが注視される。市場では９割近い確率で０．２５％利下げが予想されているが、同時に公表される政策金利見通し（ドットチャート）への関心も高い。アナリストからは「米国のインフレ懸念が払拭されたわけではなく、ＦＯＭＣでも利下げに反対する意見が出る可能性もある」と警戒する見方が出ている。もっとも、ＦＯＭＣを無事通過すれば、米国は年末にかけ株価が上昇する「サンタラリー」に突入するとの期待は強い。ＮＹダウが最高値を更新すれば、米国市場の反騰に勢いがつきそうだ。



更に、来週は米国では１０日にオラクル＜ORCL＞、１１日にブロードコム＜AVGO＞の決算発表が予定されている。特に、アルファベット＜GOOG＞傘下のグーグルの生成ＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）３」に絡むＡＩ半導体「ＴＰＵ（テンサー・プロッシング・ユニット）」の設計で提携するブロードコムの決算内容は注目されそうだ。同社の決算結果はエヌビディア＜NVDA＞やソフトバンクグループ<9984.T>などの日米のＡＩ・半導体関連株に影響が出る可能性がある。



上記以外のイベントでは、海外では８日に中国１１月貿易収支、９日に米１０月ＪＯＬＴＳ求人件数、１０日に米１１月財政収支が発表される。９日にトール・ブラザーズ＜TOL＞、１０日にシノプシス＜SNPS＞、アドビ＜ADBE＞、１１日にコストコ・ホールセール＜COST＞が決算発表を行う。



国内では８日に７～９月期ＧＤＰ改定値、１０月毎月勤労統計調査、９日に１１月工作機械受注、１１日に１０～１２月期法人企業景気予測調査、２０年国債入札、１２日はメジャーＳＱ算出日となる。８日に学情<2301.T>、萩原工業<7856.T>、９日にポールトゥウィンホールディングス<3657.T>、１０日にＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>、テンポスホールディングス<2751.T>、１１日に三井ハイテック<6966.T>、サムコ<6387.T>、１２日に神戸物産<3038.T>、エイチ・アイ・エス<9603.T>が決算発表を行う。フィットクルー<469A.T>が１２日に新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは４万９３００～５万１２００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS