「アップデート」という言葉の使い方は正しかったのか。日本テレビからコンプライアンス違反を指摘され、「ザ！鉄腕！DASH‼」を降板した件で、元TOKIOの国分太一（51）が11月26日に記者会見し、涙ながらに謝罪。どの行為が問題だったのか、「答え合わせをしたい」と何度も繰り返した。発売中の「女性セブン」によると、小学生の子供2人がいる国分は妻子に迷惑をかけないようにするため、5億円とも報じられた豪邸を出て、格安ホテルや別宅を転々とする“潜伏生活”を送っているという。

【もっと読む】国分太一の先行きはさらに険しくなった…「答え合わせ」連呼会見後、STARTO社がTOKIOとの年内契約終了発表

だが、日本テレビは「ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当」とコメントし、12月1日の定例会見でも福田博之社長が同じ内容を述べ、「答え合わせをするまでもない」と語った。

テレビ各局は当日から週末にかけて、会見の模様を取り上げ、ほとんどの番組が国分の「答え合わせ」という言葉に注目し、VTRを構成した。週刊誌記者が話す。

「金太郎あめかと思うほど似た作りで、驚きました。それよりも、会見の最後の『アップデートをあまりしてこなかった』という国分さんの言葉が気になりました。週刊文春では『ロケ先のホテルの部屋で女性に抱きついてキスをした』『下半身の写真を送った』と報じられています。これが本当なら、いつの時代であろうとアウトでしょう。『アップデート』という言葉に、『以前なら許されていたのに……』というおごりを感じます」

今年、中居正広氏（53）、国分という旧ジャニーズ事務所で育ったタレントが相次いでコンプライアンス違反でテレビ界から姿を消した。

「ジャニー喜多川氏の影響がなかったとは言えないでしょう。彼は50年以上、少年に対する性加害を繰り返してきた。権力を盾に、自分の欲望の赴くままに行動をしてきた。その噂は昔からあったし、合宿所に出入りした中居や国分が知らないはずはない。ジャニー氏が『権力を持てば何をしても許される』という幻想を与えてしまったのでは」（前出の週刊誌記者=以下同）

国分の会見後、各局のコメンテーターは同じような意見を口にしていた。

「『国分の言い分もわかる』『日テレの被害者を守りたい気持ちが優先されるべき』という近視眼的な話ばかりでした。その話はあっていいですが、『国分はなぜ、そのような行動に出てしまったのか』という本質的な理由にも迫るべきでした。彼が何もしなければ、活動休止にならなかったわけですから」

2年前、ジャニー氏の性加害が認定された時、テレビ各局は検証番組を放送し、繰り返し反省を述べた。

「以前なら中居や国分のコンプライアンス違反は見逃され、報道されなかったでしょう。2年前まで、テレビは旧ジャニーズ事務所の圧力に屈していた。異常な状態でした。今は正常になりつつありますが、忖度体質はすぐには変わらない。テレビで『ジャニー喜多川』が放送禁止用語のようになっている。バラエティーや音楽番組では仕方ない面もあるが、報道や情報番組では風化させないためにも、必要性があれば名前を出していくべきです」

「ジャニーズ問題」も「マスメディアの忖度」もまだ終わっていないようだ。

◇ ◇ ◇

国分太一の旗色がさらに悪くなっている。関連記事【もっと読む】国分太一の先行きはさらに険しくなった…「答え合わせ」連呼会見後、STARTO社がTOKIOとの年内契約終了発表…では、「答え合わせ」までたどり着けそうにない本人の窮状について伝えている。