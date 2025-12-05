“最高の熟女”の呼び声が高いレジェンドグラドル・沢地優佳（50）が、胸元を大胆に見せた真っ赤な衣装でほほえむセクシーショットを公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】沢地優佳、数々のセクシーショット＆高校生の制服姿

ファッションモデルやイメージガール、イベントのMCなど、様々な仕事を経験している沢地。“最年長グラドル”や、年齢とバストの“規格外の二刀流”など様々な異名を持ち、2024年10月11日には、グラビアデビュー30周年を記念した写真集『Amore』を発売した。

Instagramでは、撮影現場での色気あふれるオフショット動画や、初挑戦したという高校生の制服姿、さらにはビキニショットなど数々のセクシーショットを披露している。

沢地優佳、真っ赤な衣装でほほえむセクシーショット公開

2025年12月3日の投稿では、「最高に可愛い衣装をお借りして盛り上がりましたね」と、撮影会での真っ赤な衣装を披露。抜群のプロポーションが際立つセクシーな装いにファンからは、「これはたまらんたまらん!!」「最高セクシー」「ステキですね！」「魅力的」「優佳サンタ、最高セクシー可愛い！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）