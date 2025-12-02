自動車大手「スズキ」系列の自動車部品製造会社が、発注量が大幅に減少しているのに下請け業者に委託していた部品の製造単価を据え置いたなどとして、公正取引委員会は近く、下請法違反（買いたたきの禁止など）で再発防止を求める勧告を出す方針を固めた。

こうした単価の据え置きでの違反認定の勧告は初めて。自動車業界では長らく慣行として続いていたとみられる。

関係者によると、勧告を受けるのは、スズキの完全子会社「スニック」（静岡県磐田市）。グループの基幹企業であるスニックは昨年以降、部品製造を委託していた下請け業者１０社に対し、自動車の量産期間が過ぎて発注量が大幅に減少していたにもかかわらず、３００超の部品の製造単価を据え置いたまま発注を行っていたという。

大手企業側が大幅に発注量を減らした際、単価の見直しをせずに、その後も大量発注時の比較的安い単価で代金を定める行為は、２０１６年に改正された同法の運用基準で買いたたきに該当する恐れがあると明示された。この類型での違反認定の勧告は初となる。こうした行為は下請け業者の利益を損ない、経営を圧迫させる要因になっていると指摘されてきた。

また、スニックは長期間発注の見通しがないのに、部品製造に必要な金型など約８００個を下請け業者側に無償で保管させていたとして、同法が定める「利益提供要請の禁止」も認定される見通しだ。

自動車業界では近年、金型の無償保管問題などによる同法違反での勧告が相次ぎ、公取委が業界団体の日本自動車工業会に再発防止を要請する事態になっている。今年１０、１１月には、トヨタ自動車の子会社や商用車大手「三菱ふそうトラック・バス」が、金型や発注した部品を下請け業者に無償で保管させていたとして公取委から勧告を受けた。

今回の調査は中小企業庁が担い、１１月に勧告を求める措置請求を公取委に行っていた。スニックは取材に対し、「調査を受けたことは事実で全面的に協力しているが、それ以上の回答は差し控える」とコメントした。