Image: Amazon

¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤·¤Ê¤¡¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ä¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Ï¡¢SD¥«¡¼¥É¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËSD¥«¡¼¥É¤Î¼÷Ì¿¤Ï2¡Á5Ç¯¡£¤½¤í¤½¤í¤«¡Ä¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©

¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊSD¥«¡¼¥É¤òÍÆÎÌÊÌ¤Ç¤´¾Ò²ð¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥éÍÑ¤Ë1Ëç¤À¤±Çã¤¤Â­¤¹¤â¥è¥·¡¢Ê£¿ô¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤â¥è¥·¤Ç¤¹¤è¡ª

Lexar Professional 64GB SDXC 2000X UHS II ÆÉ¤ß¼è¤ê 300mb ½ñ¤­¹þ¤ß 260mb 4K ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É (LSD2000064G-BNNNG)
7,129±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

¤Þ¤º¤ÏÍÆÎÌ¤Î¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥­¥µ¡¼¤Î64GB¡£53¡ó¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦ÂçÉýÃÍ°ú¤­¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª Å¾Á÷Â®ÅÙ¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£

Nextorage ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼ UHS-II V90 128GB SDXC SD¥«¡¼¥É ºÇÂçÆÉ½Ð¤·Â®ÅÙ300MB/s ºÇÂç½ñ¹þ¤ßÂ®ÅÙ299MB/s ¹âÀ­Ç½pSLC¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êÅëºÜ ¹âÂ®Ï¢¼Ì 4K/8KÏ¿²è F2PRO¥·¥ê¡¼¥º NX-F2PRO128G ¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É
12,480±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

2019Ç¯10·î¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎNextorage¡£¿·»²¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸»ö¶È¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£128GB¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥é¥¹V90¡¢¤³¤ì¤Ç1Ëü2480±ß¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

Nextorage ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼ UHS-II V60 256GB SDXC SD¥«¡¼¥É ºÇÂçÆÉ½Ð¤·Â®ÅÙ280MB/s ºÇÂç½ñ¹þ¤ßÂ®ÅÙ170MB/s 4KÏ¿²è NX-F2SE256G ¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É
8,380±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

Æ±¤¸¤¯Nextorage¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍÆÎÌ256GB¤Ç8380±ß¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥é¥¹V60¤È¤ä¤äÃÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¿¥Õ¤ÊÏ¢¼Í¡õÆ°²è»£±Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é128GB¥â¥Ç¥ë¤è¤êÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡£

ProGrade Digital SDXC UHS-II V90 IRIDIUM 1TB ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É (ºÇÂç½ñ¹þ300MB/s ºÇÂçÆÉ¹þ275MB/s) ¥×¥í¥°¥ì¡¼¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë Àµµ¬Í¢ÆþÉÊ
105,600±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

ÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹âÂ®Å¾Á÷¤òµá¤á¤ë¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ProGrade Digital¤Î1TB¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äê²Á¤À¤È13Ëü2000±ß¤â¤¹¤ë¹âµé¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È10Ëü5600±ß¤È3Ëü±ß¶á¤¤ÃÍ°ú¤­¡ª ´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»î¤¹¤Ê¤éº£¤«¤È¡Ä¡ª

Source: Amazon(1, 2, 3, 4)