¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ä¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Ï¡¢SD¥«¡¼¥É¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËSD¥«¡¼¥É¤Î¼÷Ì¿¤Ï2¡Á5Ç¯¡£¤½¤í¤½¤í¤«¡Ä¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊSD¥«¡¼¥É¤òÍÆÎÌÊÌ¤Ç¤´¾Ò²ð¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥éÍÑ¤Ë1Ëç¤À¤±Çã¤¤Â¤¹¤â¥è¥·¡¢Ê£¿ô¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤â¥è¥·¤Ç¤¹¤è¡ª
¤Þ¤º¤ÏÍÆÎÌ¤Î¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¥µ¡¼¤Î64GB¡£53¡ó¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦ÂçÉýÃÍ°ú¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª Å¾Á÷Â®ÅÙ¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2019Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎNextorage¡£¿·»²¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£128GB¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥é¥¹V90¡¢¤³¤ì¤Ç1Ëü2480±ß¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±¤¸¤¯Nextorage¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍÆÎÌ256GB¤Ç8380±ß¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥é¥¹V60¤È¤ä¤äÃÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¿¥Õ¤ÊÏ¢¼Í¡õÆ°²è»£±Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é128GB¥â¥Ç¥ë¤è¤êÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡£
ÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹âÂ®Å¾Á÷¤òµá¤á¤ë¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ProGrade Digital¤Î1TB¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äê²Á¤À¤È13Ëü2000±ß¤â¤¹¤ë¹âµé¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È10Ëü5600±ß¤È3Ëü±ß¶á¤¤ÃÍ°ú¤¡ª ´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»î¤¹¤Ê¤éº£¤«¤È¡Ä¡ª
