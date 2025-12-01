Image: Amazon

Apple Watch Series 10の完成度、めっちゃ高いです。

この秋Apple（アップル）が発売したApple Watch Series 11は、バッテリー駆動時間が最大18→24時間にアップし、Cellularモデルは5Gに対応、それとディスプレイの耐久性が少しアップしました。

しかし、それ以外は前モデルのApple Watch Series 10と変わっていないため、ズバリ6時間差のバッテリー駆動時間が気にならなければ、Apple Watch Series 10をお得に購入することをオススメします。

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールド 65,000円 Amazonで見る PR PR

薄い本体、最新ヘルスケア機能、高速充電、全部使えます

本日がいよいよ最終日となるAmazonブラックフライデーセールの対象商品となっているのは、「Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケース」。付属バンドは通気性に優れていて、付け心地を細かく調整できるプラムスポーツループです。通常価格7万5,800円のところ、14%オフの税込6万5000円で販売されています。

Apple Storeで販売中のApple Watch Series 11の本体価格は税込6万4800円〜ですが、この最低価格はGPSモデルの話なので、 セルラー通信機能も使えた方が安心！ という方は＋200円追加すれば今なら前モデルのApple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)がAmazonでお得に購入できてしまうというわけです。

正直Apple Watch Series 10→11はここ数年でもかなりマイナーアップデートだと感じた筆者ですが、その理由はApple Watch Series 10の完成度の高さにあります。

実際に筆者もApple Watch Series 10を愛用している1人ですが、Apple Watch史上最薄の本体は付け心地抜群で、より早い高速充電のおかげで朝の身支度や夜お風呂に入っている最中にサッと充電できるのが本当に便利です。

また、この秋配信されたwatchOS 26にアップデートすることで、睡眠スコアを確認できるようになったほか、高血圧を知らせてくれる機能はApple Watch Series 10も対象に含まれています（現在日本ではまだ使うことができず）。

Apple Watch SE 3だと正直ちょっと物足りない、ほぼ最新のApple Watchをお得に購入したいという方はこのチャンスをお見逃しなく。

Apple Watch Series 10のレビューは以下をどうぞ。

