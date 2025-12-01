駅の公衆トイレでクマ襲撃 被害者が語る“対峙の一部始終” 「またか…」実は今年2回目 スーパー襲撃でも軽傷 群馬・沼田市
群馬・沼田市の駅の公衆トイレで深夜、警備会社に勤める男性がクマに襲われた。軽傷を負った男性は、クマと対峙した一部始終をMr.サンデーに語った。実はこの男性、10月に市内のスーパーにクマが現れた時にも、店の前で被害に遭っていた。いずれも軽傷で済んだ理由に、専門家はクマとの位置関係の可能性を指摘した。
深夜の駅の公衆トイレに現れたクマ
現場となったのは群馬県・JR.沼田駅にある公衆トイレ。
これは深夜の駅前を捉えた映像。人影が、公衆トイレに入った。
その約1分後…画面左から黒い影がトイレの方向へ…現れたのは、クマだった！
クマに襲われた男性：
多分こういった（引っかいた）（クマの）左前足だと思います。
Mr.サンデーは、群馬県沼田市でクマと遭遇した男性を独自取材。一体何が起きたのか？
クマに襲われた男性：
色々巡回とか一段落して、仮眠に入る前のトイレですね。
11月28日午前1時ごろ、警備会社に勤める男性は見回り後、いつものように駅の公衆トイレを利用。
その姿を防犯カメラが捉えていた。
車を降りた男性が、駅の公衆トイレに…その約1分後…画面左から黒い影がトイレの方向へ…
クマに襲われた男性：
何かが近づいてる気配は感じました。最初は人間、誰かトイレに向かってるのかなと思ったんです。
しかし、出入り口に目を向けると…
クマに襲われた男性：
クマが出入り口に顔を覗かせたっていう感じです。それで目が合ったら飛びかかってきたんで。
クマに襲われた男性：
もう狭いトイレなんで。尻もちついちゃってるんで。
その後、クマはトイレを飛び出していった。
男性は10月のスーパー襲撃でもクマ被害に…
実はこの男性…
クマに襲われた男性：
またかって思っちゃいますよね。前回、クマに遭遇してるんで。
10月7日にも、クマに襲われていた。
場所は沼田駅から2.4キロほど離れたスーパー。
この時、2人のけが人が出て大きなニュースになったのだが…。
クマに襲われた男性：
スーパーに入ろうとした時に、右からゆっくりクマが出てきたんですよ。それでもうびっくりしちゃって、後ろ向いて走ったんですけど、2、3歩走ったらこけたんですよ。
クマに襲われた男性：
ちょうどこけて振り返ったら、クマが（自分に）乗ってきたんで、うまくその時に足が入って。
（クマの）胸を押すことができてとっさにクマを蹴り上げ、軽傷で済んだという男性。
クマはその後、スーパーの中に侵入。
70代の男性にもけがをさせた。
そして11月29日、今度は駅の公衆トイレで再び襲われた男性。
2度の襲撃に軽傷で済んだ理由…専門家「クマとの位置取りが重要」
幸い、今回も軽傷で済んだという。いったいなぜ大事に至らなかったのか？
クマに襲われた男性：
前回と同じように右足をクマの胸に（蹴り）入れて、あんまり手応えがなく、もう1回（襲って）来るかどうするかって迷った顔はわかりましたね。
クマに襲われた男性：
だからもう一回来られたら嫌だなと思って、大声出したって感じですね。その声で逃げてくれた。トイレの中だから響いたのかもしれないですけど。
専門家は、クマとの位置関係が被害の大きさを左右した可能性を指摘する。
石川県立大学・大井徹 特任教授：
クマと街中で出会った場合には、クマの進路や逃げ道を遮らないように位置取りするということは重要です。今回は人間がトイレの中、クマが入り口にいてクマの逃げ道が十分確保されていた。（逆に）クマの存在を知らずに人が入っていった場合は、もう少し深刻な事態になったかもしれません。不幸中の幸いだったと考えられます。
（「Mr.サンデー」 11月30日放送より）