¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´äÅÄ¾¾Íº¡Ø¿·ÈÇ¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë51¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æñ¤·¤¤Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·Æþ¼Ò°÷¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö»þÂå¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆþ¼Ò10Ç¯ÌÜ¡¢33ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£Éô²¼¤ËÂçÂ´¤Î½÷À¤òÆó¿Í»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô½ð¤ËÇÛÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬½é¤á¤ÆÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÜµÒ¸å¤Î³¥»®¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¸å¤Ç°ì¿Í¤ÎÉô²¼¤«¤é¡Ö´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¢¶È»þ´Ö¸å¡¢Èà½÷¤«¤é¡Öº£ÆüÊÒ¤Å¤±¤ò»ä¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬½÷À¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÝ¤¤´é¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤À¤«¤éÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡Ö»þµë¡×¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë
»¨ÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤¤«¤é¤È¤«¡¢½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎµëÎÁ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿·¿Í¤À¤«¤éÉôÆâ¤Ç¤ÏºÇ¤â°Â¤¤¤È»×¤¦¡£
³¥»®¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ä¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»þµë¤Î¹â¤¤»ä¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À»þµë¤Î°Â¤¤¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ì¤ò¤«¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏµëÎÁ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤â¤Ã¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥Ô¡¼¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆó¿Í¤È¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Àè¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤¢¤ó¤Ê»Å»ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ç¤ï¤Ê¤¤Éô²¼¤Ë¤ÏËÜ¿´¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
°ìÊý¡¢Ã¼Åª¤Ë¥¦¥Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¥½¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Éô²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬¥¦¥Þ¤Î¹ç¤¦Éô²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¾å»Ê¤«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÈ¾Ê¬¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¡¢¿¿°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éËÜ¿´¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º²¿¤«¤ÎÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë²¿¤«µ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Æ³°¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï°ã¤¦ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè°ì°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¤Ë¡ÖÆ±»Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯Âå¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡¢Ç¯¾å¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤ò¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¸«¤¿¤ê¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥Ê¥á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉô²¼¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Éô²¼¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇº¤à¾å»Ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤â¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹»þÂå¡¢Éô²¼¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤¿¤Á¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â´°àú¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤«µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÄ¹½ê¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÀìÌçÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶á¤¤ÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
Éô²¼¤È¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ä¹½ê¤òÇ§¤á¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç°Õ¼±Åª¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉô²¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¹Í¤¨Êý¤¬¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤ËÆ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¿Í»ö¸¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô»È¤¹¤ë
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁê¼ê¤¬È¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï¾å»Ê¤ÎÎ©¾ì¤ÈÌò³ä¤òµ¤¤Å¤«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÉ¾²Á¤·¡¢ººÄê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«½Ð(¤ß¤¤¤À)¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ°ÛÆ°¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ò³°¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢°ÇÆ¤¤ÁÅª¤Ê¿Í»ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤ºËÜ¿Í¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²þÁ±¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¿Í»ö¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Å»ö¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËÃçÎÉ¤·¥¯¥é¥Ö¤òºî¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ÐÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¾å»Ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï
°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤âÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤«¤éÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²¼°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿ô¥«·î¡¢¥Î¥¤¥í¡¼¥¼À£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ»Í¡¢¸ÞÇ¯¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤Ï°ÛÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Æ¤ÐÉ¬¤º¤É¤Á¤é¤«¤¬¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´®¤¨Ç¦¤Ö¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤ÊýË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¿Í»ö¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡ÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å»Ê¤Î¸ÀÆ°¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤êÉÔÀµ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¾å»Ê¤ä¿Í»öÉô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ëÉô²¼¤ä¾å»Ê¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÙ¶¯¡Ê»îÎý¡Ë¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
´äÅÄ ¾¾Íº¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤Þ¤Ä¤ª¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¸µÎ©¶µÂç³Ø¶µ¼ø¡£¸µÁá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¡£¥»¡¼¥ë¥¹¤«¤éºâÌ³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯·Ð¸³¤·¡¢UCLA¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹Ìò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ3´üÏ¢Â³ÀÖ»ú´ë¶È¤òºÆÀ¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥«¥é¾ïÌ³¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡ÖTHE BODY SHOP¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤òÌó2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡£2009Ç¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¼¡¡¹¤Ë²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¡£UCLA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤è¤êAlumni 100 Points of Impact¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2011Ç¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2023Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤è¤ê¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
----------
