目黒蓮とMrs. GREEN APPLEがCM共演！“午後の紅茶”新CM『奇跡の前夜』篇

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮とMrs. GREEN APPLEが共演する“キリン 午後の紅茶”の新CM『奇跡の前夜』篇が、12月2日より全国で順次放映が開始されることが発表された。

■目黒蓮、Mrs. GREEN APPLEに“午後の紅茶 ミルクティー”を差し入れ

『奇跡の前夜』篇では、華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜に、路上で歌うMrs. GREEN APPLEの3人に目黒蓮があったかい“午後の紅茶 ミルクティー”を差し入れるという、心温まるストーリー。

冬の新CMでは、今夏CMの『夏の影』篇で楽曲提供をしたMrs. GREEN APPLEの3人が揃って“午後の紅茶”のCMに初出演。CM楽曲にはMrs. GREEN APPLEの2016年リリースのファーストアルバム収録曲「私」が、CMの世界観に寄り添ったスペシャルアレンジで冬の特別感を印象付ける。

また、メイキング映像では目黒蓮、Mrs. GREEN APPLEがそれぞれ“午後の紅茶”との思い出を語っている。デビュー前のエピソードなど、ファン必見の貴重な内容なので、CM本編とあわせて確認しよう。

■撮影エピソード

今回の撮影では、“午後の紅茶 ミルクティー”を片手に4人で寄り添い自然な笑顔で談笑しているという、微笑ましい光景が印象的だった。ふとした瞬間に交わされる視線や笑い声が重なり、まるで日常のひとコマを切り取ったかのような温かい雰囲気のなか撮影が進む。カメラが回っていない合間にも4人で冗談を言い合ったり、CMセットの中で若井と目黒が写真を撮る様子や、立ち位置を確認しながら4人で手を取り合って微調整を行ったり、お互いを自然にサポートし合う姿からは、チームとしての絆や信頼感が滲み出ており、見ているだけで心が和む瞬間だった。また、目黒の優しい声かけや、メンバー同士での小さな気遣いのやり取りにも、現場の雰囲気の良さが感じられた。

さらに、目黒が真剣な表情でスタッフと細かな演出について話し合う姿や、カメラ位置や光の入り方まで丁寧に確認する様子には、作品づくりへの真摯な姿勢が垣間見えた。穏やかな笑顔と、真剣な眼差し。その両方が共存する撮影現場は、温かくも緊張感のある特別な空間だった。

■目黒蓮＆Mrs. GREEN APPLEインタビュー