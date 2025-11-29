この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が、「超重要 12月ポイ活ルーティン 急げ急げ」と題した動画を公開。毎月発生する「ポイ活」のタスクを忘れることなくこなすための、12月の行動リストをまとめている。



動画でネコ山氏が特に重要だと指摘するのが、クレジットカードで投資信託を購入する「クレカ積立」を活用したポイント獲得術だ。これは、積立設定した投資信託が約定した直後に売却する「即売り」という手法。投資のリスクをほぼ負うことなく、クレジットカードのポイント還元だけを得ることができるという。



同氏は、楽天証券、SBI証券、マネックス証券など、自身が利用する各証券会社の12月の積立日と売却日を具体的に提示。例えば、楽天証券で積立日を1日に設定している場合、12月1日に積立が行われ、翌2日に売却手続きをする、といった具体的なスケジュールを解説した。また、すぐに売却せず値上がりを待ってから売る「ゆっくり売り」という応用テクニックにも触れている。



次に、銀行のサービスを利用したポイ活、通称「銀行ぐるぐる」を紹介。これは、他の銀行からの振込（被振込）があるとポイントがもらえる銀行（V NEOバンク、第一生命NEOバンクなど）と、振込手数料が無料の銀行（auじぶん銀行、SBI新生銀行など）を組み合わせることで、お金を移動させるだけでポイントを稼ぐ手法だと説明した。



その他にも、イオンカードやメルカードを使ったキャンペーンの攻略法、JRE BANKの特典条件を満たすためのタスクなど、12月中に忘れずに行うべきポイ活をカレンダー形式で網羅的に解説。「ポイ活を馬鹿にしないで、一度ぐらい試してほしい」と語り、決まった作業をこなすだけで月に1万円相当のポイントを得ることも可能だとその効果を強調した。



年末の忙しさで忘れがちな毎月のポイ活タスク。ポイントの取りこぼしを防ぐためにも、一度チェックしてみてはいかがだろうか。