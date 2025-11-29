[11.29 J2第38節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 5 青木駿人

DF 33 井上聖也

MF 7 児玉駿斗

MF 16 渡大生

MF 18 エウシーニョ

MF 28 鹿沼直生

MF 42 高木友也

MF 99 ルーカス・バルセロス

FW 9 トニー・アンデルソン

控え

GK 29 三井大輝

DF 15 山越康平

DF 22 柳澤亘

DF 97 モヨマルコム強志

MF 8 岩尾憲

MF 10 杉本太郎

FW 13 西野太陽

FW 19 宮崎純真

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

増田功作

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 29 新井一耀

DF 44 江川湧清

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 23 米田隼也

MF 50 翁長聖

FW 11 エジガル・ジュニオ

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 15 岡野洵

DF 25 櫛引一紀

MF 20 中村慶太

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 9 フアンマ・デルガド

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也