徳島vs長崎 スタメン発表
[11.29 J2第38節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 33 井上聖也
MF 7 児玉駿斗
MF 16 渡大生
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 99 ルーカス・バルセロス
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 29 三井大輝
DF 15 山越康平
DF 22 柳澤亘
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
FW 13 西野太陽
FW 19 宮崎純真
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 25 櫛引一紀
MF 20 中村慶太
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
