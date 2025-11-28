¥¸¥ã¥Ñ¥óCÏÈ½ç³ÎÄê¤Ç¡Öº£µ¤¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡¡½ÐÇÏÉ½¤Ë¤Ê¤¤2Ê¸»ú¤Ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¼ä¤·¤¤¤è¤©¤©¤©¡Ä¡×
30Æü¸á¸å3»þ40Ê¬È¯Áö
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎG1¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½ÐÇÏÉ½¤¬27Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´3¡¢¼êÄÍ¡Ë¤Ï7ÏÈ15ÈÖ¤Ë¡£ºÇ¶á10Ç¯¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤ëºÇ¶¯¤Î1ÏÈ¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡¢¿ù»³À²¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡¢ÀÆÆ£¿ò¡Ë¤¬Æþ¤ë°ìÊý¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÔºß¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥»¥ó4¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï30Æü¸á¸å3»þ40Ê¬È¯Áö¡£½ÐÁöÇÏ18Æ¬¤ÈÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ³¦¤¬¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤¿ÉðË¤Ïº£Ç¯¤Ïµ³¾èÇÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢30Æü¤ÏµþÅÔ¤Çµ³¾è¤¹¤ë¡£X¾å¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÉðË¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÉðË¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Öº£µ¤¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÉðË¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ê¡×
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤âÍè¤ë¤Î¤ËÉðË¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¼ä¤·¤¤¤è¤©¤©¤©¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÉðË¤Ï¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢1999Ç¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢2006Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢2010Ç¯¥í¡¼¥º¥¥ó¥°¥À¥à¡Ê2°ÌÆþÀþ·«¤ê¾å¤¬¤ê¡Ë¡¢2016Ç¯¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë