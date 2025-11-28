著名ドール作家、漫画家の櫁蜂（みつばち）さんが今月17日、死去した事が、本人名義や夫で声優の石野竜三の公式X（旧ツイッター）で、28日までに報告された。櫁蜂さんは昨年7月に膵臓（すいぞう）がんと診断され、余命1年宣告を受けたことを公表していた。

石野は両アカウントに文面を投稿。「かねてより療養中だったドール作家・櫁蜂（漫画家・藤本ミツロウ）は2025年11月17日に亡くなりました。彼女の作品や世界観、そして彼女自身を愛してくださった皆さまに心より御礼申し上げます。有り難うございました。代筆：夫・石野竜三」と報告した。

櫁蜂さんは昨年12月の投稿で「櫁蜂からのお知らせ」と題し「櫁蜂は今年の7月末に膵臓癌(すいぞうがん)の告知を受けました。肝臓への転移もあり、抗がん剤治療を受けながら日々を過ごしています。余命は1年とのことです」と公表。「癌と告知を受けて最初に感じたことは『寂しい』という感情でした。まだまだ新しいことにチャレンジしたり、楽しいことを続けていきたい気持ちでいっぱいなのですが、1つの区切りとして最後の展示会、頑張ります」と記し、今年1月に開催するドールの個展への意欲を示していた。

櫁蜂さんはドール作家、漫画家として幅広く活動。テレビ神奈川（tvk）で過去に放送され、森久保祥太郎、寺島拓篤、梶裕貴ら人気声優が出演した「ドーリィ☆バラエティ」のドール監修も務めた。

夫の石野は「デュエル・マスターズ ビクトリー」「戦国BASARA」「新機動戦記ガンダムW」などの出演で知られ、一人語りを中心とした舞台などの俳優活動も行っている。