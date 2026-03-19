クリント・イーストウッド、ロバート・レッドフォード、ジョン・ウェインらハリウッドを代表するスターたちと共演してきたベテラン俳優のマット・クラークさんが、89歳で死去した。 【写真】腰の手術後の合併症により亡くなったマット・クラークさん マットさんは、マイケル・J・フォックスとクリストファー・ロイドが主演する大ヒット映画シリーズ第3作『バック・トゥ・ザ