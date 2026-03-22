アメリカ大統領選をめぐる、いわゆる「ロシア疑惑」の捜査を行ったミュラー元特別検察官が亡くなりました。81歳でした。トランプ大統領は「彼が死んでうれしい」と投稿しています。複数のアメリカメディアは21日、FBI＝連邦捜査局の元長官で、アメリカ大統領選をめぐる、いわゆる「ロシア疑惑」の捜査を行ったミュラー元特別検察官が20日、死去したと報じました。81歳でした。ミュラー氏は2001年から2013年までFBI長官を務めました