声優の北川米彦さんが5日、肺炎のため亡くなった。94歳だった。18日、所属事務所が発表した。【写真】2024年『キン肉マン』新作で…委員長役を務めた古川登志夫事務所のサイトでは「弊社所属北川米彦儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、ご葬儀につきましてはご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と伝えられた。