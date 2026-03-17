日本のアニメ業界を牽引したアニメーション監督の芝山努（しばやま・つとむ）さんが3月6日、肺がんのため亡くなった。芝山さんが設立したアニメスタジオ・亜細亜堂の公式サイトで発表された。84歳だった。芝山さんは東京・浅草出身。明治大学文学部演劇学科を卒業後、東映動画（現・東映アニメーション）に入社。その後、Aプロダクション（現・シンエイ動画）に移籍して『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』など数々の名作の