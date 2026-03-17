アニメ制作会社の亜細亜堂は17日、公式サイトを更新。、映画『ドラえもん』シリーズを20年以上務めたアニメ監督・芝山努さんが6日、肺がんで亡くなったことを報告した。84歳だった。【Xより】『ドラえもん』『忍たま』担当のアニメ監督・芝山努さん死去訃報全文公式サイトでは「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。経歴も紹介し「芝山は「ど根性ガエル」「元