昨季まで違うシーズンになる？ アーセナルの伝説アンリは古巣のタイトルへの期待を高める 「アーセナルは以前とは違う姿を見せている」
アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ氏は今シーズンこそ、古巣がタイトルに届くだろうと期待を高めているようだ。英『METRO』が報じている。
ここまでプレミアリーグでは9勝2分1敗で2位に6ポイント差をつけて首位を走っており、CLリーグフェーズでも唯一の5連勝で首位につけているアーセナル。
今夏の補強でさらに選手層が厚くなったチームは主力選手の離脱にも動じることなく、安定した戦いを見せており、CLリーグフェーズ第5節ではドイツ王者バイエルンを3-1で撃破した。
「正直に言うと、今年は何かが違う、何かが違うんだ。以前とは違う。以前は、自分がファンだからアーセナルは勝てると言っていた。今はアーセナルのファンでなくてもそう言える」
「アーセナルはチームとして、以前とは違う姿を見せている。何かが起こっている。まだそこには辿り着いていない、それは分かっている。だが同時に、自分が優れているという事実を受け入れることが肝心なのだ。今年は例年とは異なるが、まだ先は長いから頑張ってくれ！」
ガブリエウ・マガリャンイスやヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハフェルツ、ガブリエウ・ジェズスといった怪我人が帰ってくれば、さらにスカッドは充実し、アーセナルが止められないチームになる可能性もある。
まだシーズンは序盤でタイトルの話をするのは時期尚早だが、今シーズンのアーセナルはリーグタイトル、さらにクラブ史上初のCL制覇といったところに届くのか。圧巻の強さを見せるアルテタ・アーセナルから引き続き目が離せない。