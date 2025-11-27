人気ユーチューバー・Rちゃん（29）が26日に自身のYouTubeチャンネルにまさかの動画をアップし、視聴者をざわつかせている。

Rちゃんは22日に「最近“頭おかしい”って言われる件について」というタイトルの動画をアップ。「私は今、靖国神社ってところに来てまーす!イエーイ!銀杏並木がめっちゃキレイで」とジャンプしながらピースを連発。「何を言っても靖国さんが守ってくれるから。今日は最近のストレスを発散しようと思って来ました!」と言いながら、スタッフにグチを聞いてもらう様子を投稿していた。

この動画に、ネット上では「さすがに炎上狙いでも、やっちゃいけない線越えてる」「まあまあな数のスタッフがいてみんな靖国神社がどういう場所なのか知らなかったってこと！？」「Rちゃん、、、ファンだったのにもうなんか怖いですこの動画はダメ」といった批判が殺到。のちにRちゃんは自身のX（旧ツイッター）を更新し「知識不足で、ごめんなしゃい」と謝罪していた。

また、26日には「“教養ない女”と言われたので、本気でテーブルマナー学んできます」と題した動画をアップし「知らないこと、知りた〜い」とポスト。視聴者からは「"教養ない"で『テーブルマナー』にいくかあ」「教養ないってそういうことではなくてねｗｗｗ」「まじで何か違う感が強くて最近は少し見るのが辛い」といった声が上がっていた。