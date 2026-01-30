東京の靖国神社の境内で31日に人気ゲーム「ポケットモンスター」のカードゲームのイベントが予定されていたことをめぐり、中国共産党系のメディアは社説で「歴史の真実に対する公然たる冒とくだ」などと批判しました。靖国神社の境内では、31日に子ども向けのポケモンカードの体験イベントが予定されていました。イベントはポケモンカードを取り扱う株式会社ポケモンや任天堂が企画したものではありませんが、株式会社ポケモンが運