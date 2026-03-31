女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、前王者の林下詩美（２７）を?再生?させる。昨年１０月の両国大会で詩美を撃破し、同王座の初戴冠を果たした。その後、桜井麻衣、ＣＨＩＡＫＩを下して２度の防衛に成功した青野は、２９日の靖国神社大会でＶ３戦の相手に詩美を逆指名。詩美も受諾し、４月２５日の東京・後楽園ホール大会での王座戦が決定的になった。取材に応じた青野は「ベルトをかけ