【速報】香港の高層マンションで火災 死者44人に 過失致死容疑で男3人を逮捕

香港火災で44人死亡 男3人を逮捕

2025年11月27日 7時38分 TBS NEWS DIG

きのう香港で発生した高層マンションの火災は現在も消火活動が続いていて、香港メディアによりますと、これまでに44人の死亡が確認されました。消防当局は、救助活動が夕方まで続くと見込んでいます。また、香港メディアによりますと、この火災に関連して、警察は過失致死容疑で男3人を逮捕したということです。

外部サイト

「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】

「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の"夫の同級生" まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】

見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた"長袖・長ズボン"「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した"生きた証"