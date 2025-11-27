きのう香港で発生した高層マンションの火災は現在も消火活動が続いていて、香港メディアによりますと、これまでに44人の死亡が確認されました。

消防当局は、救助活動が夕方まで続くと見込んでいます。

また、香港メディアによりますと、この火災に関連して、警察は過失致死容疑で男3人を逮捕したということです。