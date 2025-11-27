巨人リチャード内野手が結婚報告

プロ野球・巨人のリチャード内野手が、アイドルグループHKT48の元メンバーで、現在はアーティストとして活動する外薗葉月さんとの結婚を発表した。それぞれがSNSに写真を投稿すると、ファンからは驚きと祝福の声が続出している。

リチャードは、自身のインスタグラムに直筆メッセージと2人の写真をアップ。文面でも「今朝ニュースにもありましたが僕砂川リチャードと外薗葉月は結婚しますことを報告させていただきます。これからも変わらぬ皆様の熱い声援応援をよろしくお願いします！！より一層頑張ってまいりますのでよろしくお願いします！字僕が書いたんで汚いですがご了承お願いします」と報告している。

添付された写真には、共にハンバーガーを頬張る写真やリチャードの肩に外薗さんが乗った写真、ゴールデンレトリバーとの3ショットなど、仲睦まじいシーンが多数収められている。外薗さんも自身のXに同様の写真を投稿し、結婚を報告。共に福岡を拠点に活動していた2人の報告に、ファンも多数反響を寄せている。

「おめでとうございます 幸せな家庭を築いてください！」

「ふたりの姿微笑ましいです お幸せに」

「素敵なお写真見せてくれてありがとう！」

「来シーズンホームラン王目指してリチャードらしく頑張れ！」

「表情が全てを物語ってますね リチャ様来季勝負の年になりそうですね！」

「まじっすか お幸せにねーっ!!!!!」

「将来 福岡のテレビやラジオで大活躍しそうな夫婦になりそうな予感」

「めちゃくちゃお似合いのふたりで、見てるこっちまでニヤニヤが止まらない」

今年5月にソフトバンクから巨人にトレード移籍したリチャードは、両球団合わせて83試合に出場。プロ8年目でキャリアハイとなる11本塁打、39打点をあげている。



（THE ANSWER編集部）