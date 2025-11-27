WBCメンバー入りへ「選ばれたいなという思いもあります」

2冠王が熱望した。「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で開催され、リーグ2冠で優勝に貢献した阪神・佐藤輝明内野手が最優秀選手賞（MVP）を受賞。会見後に囲み取材に応じ、2026年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の野球日本代表「侍ジャパン」入りとドジャース・大谷翔平投手への思いを語った。

5年目の今季、ともにキャリアハイとなる40本塁打＆102打点でリーグ2冠を獲得。主砲としてチームの優勝に貢献した。不動の4番は「MVPを目指してチームを引っ張る活躍をやらないといけない」と来季への思いを吐露。そしてNPBの開幕前に行われる3月のWBCに言及した。

「もちろん、選ばれたいなという思いもありますし、しっかり準備したいなと思います」

侍ジャパンへの思いを語った。25日には大谷が参戦を表明した。佐藤輝は「目の前で見てみたいし、何か聞けるチャンスがあったら聞いてみたいなという思いはすごいあります」と大谷への“弟子入り”を志願した。

さらに大谷の印象を問われると「世界一のバッターです。間違いなく」と即答。参考にする部分は「もちろん（ある）」と続けた。セ・リーグの“2冠王”と大谷の共演を待ち望むファンは多い。「僕は頑張らないと話にならないので。頑張ります」と力強くうなずいた。

「日の丸を背負ってWBCで戦うということは、本当に名誉あることだと思うので。選ばれればしっかりと準備したいなと思います」。侍ジャパンの世界一連覇へ向け、MVPの主砲が熱い思いを語った。（湯浅大 / Dai Yuasa）