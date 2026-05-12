【ワシントン＝関根晃次郎】ホワイトハウスは１１日、中国の習近平（シージンピン）国家主席と１４〜１５日に会談するトランプ米大統領の訪中に同行する民間企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）リストを発表した。米テスラのイーロン・マスク氏やアップルのティム・クック氏ら１６人が参加する見通しだ。ブラックロックのラリー・フィンク氏やゴールドマン・サックスのデビッド・ソロモン氏ら金融界のほか、クアルコムやボーイング