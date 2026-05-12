オランダ1部フェイエノールト1−1AZアルクマール（2026年5月10日）フェイエノールトFW上田の今季ホーム最終戦は不発で試合も引き分けたが、チームは残り1試合で2位が確定。来季欧州CL出場を決め「優勝がなくなってから、そこを目指してチームで戦ってきた。来季にもつながったのでよかった」とうなずいた。足に痛みを感じたのか終盤はスプリントを避けるようなプレーで後半41分に退いたが、今季リーグ戦25得点の実績を残