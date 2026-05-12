６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の全１０４試合を、スポーツ配信チャンネル「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」がライブ配信する。ＤＡＺＮジャパンの笹本裕・最高責任者（ＣＥＯ）がスポーツ報知のインタビューに応じ、スポーツ中継の視聴環境が変化する中で高騰化する配信権の獲得に至った経緯と狙いを明かした。（取材・構成＝岡島智哉）なぜＤＡＺＮは全１０４試合の配信権獲得に至ったのか。背景には熱