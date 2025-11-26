体と顔面のトラブルに悩んでいた男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が、検査や診察の結果を報告した。

樽美酒は連日インスタグラムで、皮膚の疾患を告白。１４日に「蕁麻疹（じんましん）はお初なもので、ちと動揺しております」とふくらはぎをアップし、１７日には「これ酷（ひど）い時の蕁麻疹（じんましん）です いつどのタイミングで出るのかわかりません」と痛々しい背中の画像を投稿。１８日には「皆さんのコメント見てると原因が不明なことが多いみたいですね、、食べ物アレルギーだと有難いのだが」と血液検査したことを明かしていた。

顔にも症状が表れ、２５日には腫れたまぶたの写真をアップ。「痒（かゆ）いなあと思いながら嫌な予感して起きたらこんななってた笑」とつづった。

そして２６日、検査や診察の結果を報告。「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」という。アレルギー検査と血液検査の結果用紙も公開。「食べ物のアレルギーはゼロでした」「血液検査もほぼ問題無しとのことでした。貧血、生活習慣病、肝臓膵臓（すいぞう）も問題ないそうです」と伝えた。

まさかの理由にびっくり。「今年はとにかく走るのが楽しくて、週６〜７でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした。トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊（こんぱい）で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じですね」。心当たりが無かったため、驚いたようだ。

そして「今年の生活リズムはかなり楽しかったので、ツアー終わってもずっと続けようかなと思ってましたが、オフは一回立ち止まらないとけないのかなあと､､それはそれで不安に感じながら朝を迎えてます笑 ただ結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と安どした。