ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「蕁麻疹でた」樽美酒研二、医師から指摘された驚きの原因 樽美酒研二 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 「蕁麻疹でた」樽美酒研二、医師から指摘された驚きの原因 2025年11月27日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「蕁麻疹でた」と報告していたゴールデンボンバーの樽美酒研二 診断結果にSNSでは驚きの声が相次いだと週刊女性PRIMEが伝えた 医師から「トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足」が原因ではと指摘されたそう ◆ゴールデンボンバーの樽美酒研二が蕁麻疹の検査結果を報告 この投稿をInstagramで見る 樽美酒研二（来年46歳）(@ketsu.no.kamisama)がシェアした投稿 記事を読む