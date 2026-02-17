ヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が、体の異変について投稿し、心配の声が寄せられている。【映像】樽美酒研二の痛々しい背中や腕（複数カット）これまでジムでのトレーニングやランニングなど、体を鍛えている様子をInstagramで発信してきた樽美酒。そんな中、2025年11月には皮膚トラブルについて投稿し、ふくらはぎや背中、目など体全体に蕁麻疹が出ている姿を公開していた。病院で血液