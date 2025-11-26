100均で凄い商品を発見！組み立てるだけがゴールじゃない！？インテリア映えも抜群なパズル

知育玩具やパズルなども充実しているダイソーで、大人もハマってしまいそうな凄いパズルを発見しました！普通のパズルは組み立てるのがゴールですが、分解する楽しみも味わえるユニークなパズル。完成形はまるで氷のような立体的な形で、インテリア映えも抜群です♡程よい難易度で子供から大人まで楽しめますよ。

商品情報

商品名：知育パズル（7）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480854236

インテリアとしても楽しめる♡ダイソーで面白いパズルを発見！

知育玩具やパズルなども充実しているダイソーで、大人でもハマってしまいそうなアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『知育パズル（7）』という商品。6才以上から遊べる立体的なパズルです。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、おもちゃ売り場に陳列されていました。

まるで氷のようなファンタジーなフォルムと、幻想的なカラーが素敵♡

組み立て後はインテリアとしても飾って楽しめるのがいいなと思いました！

説明書も付いているので、手順をしっかり確認しながら遊べます。

普通のパズルは組み立てるのがゴールですが、このパズルはちょっとユニーク！

分解する工程も楽しむことができるんです。

分解して組み立てる際に知恵を振り絞ることで、脳トレにもなります。

パッケージから取り出すと組み立てられた状態になっているので、まずは分解していきます。

組み立てる際と逆の手順で行うだけですが、なかなか難しくて頭を使います。

写真で手に持っているのはBピースですが、説明書通りCピースを探すのがミソです。

分解するのがとても難しく、5〜6分は要しました。

分解するのは簡単だろうと思いきや、全部同じようなピースに見えるので意外と難易度は高いです。

また、プラスチック製のため、割れそうでちょっと怖かったです…！

分解するのが意外と難しい！子供から大人まで楽しめるパズル♡

分解した後は組み立てていきます。

まずは3つのAピース同士を手順の通りに組み立てます。

組み立てたAピースにBピース2つを組み合わせます。

Cピースを組み合わせ、Bピース2つをはめていきます。

Cピースを回転させて立たせ、引き出してスペースを作ります。

そして、最後のBピースを組み込みます。

最後にCピースを回転させればパズルの完成です！

組み立てるのは分解するよりも簡単に感じました！筆者の場合、2〜3分もあればできました。

ただ、頭でわかっていてもどれがCピースなのかがわかりにくいので、毎回新鮮な気持ちでパズルに挑めるのが面白いなと思いました。

手先の器用さも求められるので、子供から大人まで楽しめそう！

何よりインテリア性が高いのが高評価ポイント。飾っても楽しめるのが嬉しいです♡

デザイン性もゲーム性も高い、ダイソーの『知育パズル（7）』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。