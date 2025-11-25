この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「島での暮らしは“お前たち次第”」江戸時代の刑罰“島流し”に隠された天国と地獄、罪人の運命を分けたもの

歴史解説チャンネル「江戸ざんまい」がYouTubeで「【死より恐ろしい】島流しをされた人は結局どうなるのか？」と題した動画を公開し、江戸時代の刑罰「島流し」の知られざる実態に迫った。



一般的に「島流し」と聞くと、絶海の孤島で過酷な労働を強いられる姿を想像しがちだが、動画ではそのイメージが一部の側面でしかないことを明らかにしている。罪人の中には贅沢な暮らしを送る者がいた一方で、島にたどり着くことすらできず命を落とす者も多数存在したという。



まず、島流しは正式には「遠島（えんとう）」と呼ばれ、死罪に次ぐ重罪として位置づけられていたと解説。殺人や放火といった凶悪犯罪だけでなく、常習的な賭博や僧侶が女性と関係を持つ「寺持女犯（じちにょぼん）」など、社会の風紀を乱す行為も対象となった。これは、幕府が社会秩序を乱す者を共同体から永久に隔離することを目的としていたためである。



しかし、罪人たちの運命は、判決が下された時点ですでに大きく分かれていた。その鍵を握るのが、出航前に許された親族との最後の面会「暇乞い（いとまごい）」である。この時、裕福な家の者は多額の資金や食糧を受け取ることができたが、身寄りのない者や貧しい者には幕府からごくわずかな「手当銭」が支給されるのみだった。この経済格差が、島での生活に天国と地獄ほどの違いを生むことになる。



島に到着後の生活は「渡世勝手次第（とせいかってしだい）」、つまり「どう生きるかはお前たち次第」という原則に委ねられた。幕府からの支援はなく、資金を持つ者は家を建て贅沢な暮らしを送ることもできたが、持たざる者は島民の農作業を手伝うなどして、わずかな食糧を得るのがやっとだったという。流された罪人たちの末路は、将軍の代替わりなどに伴う「赦免」、脱出を試みる「島抜け」、そして大多数を占める「島に骨を埋める」の三つに大別されたが、その運命さえも個人の経済力や身分に大きく左右される、驚くべき格差社会の縮図がそこにはあった。