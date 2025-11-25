ÅÏî´½í¤¬¹ðÇò¡Ö²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¼«ÂðÄ¥¤ê¹þ¤ß¤Î½µ´©»ïµ¼Ô¤Ë¼è¤Ã¤¿¶ÄÅ·¹ÔÆ°¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡Ä¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛREAL VALUE¡×¤Ë½Ð±é¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤Î¼«ÂðÄ¥¤ê¹þ¤ß¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Ï½µ´©»ï¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÏî´¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ¤ÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¤è¡£²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²È¤ÎÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤È¤«¤Ë»ß¤á¤È¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¼Ö¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤È¤«¡£É½¤âÎ¢¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤é¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë»ä¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ªÃã¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¡¢²Ã³²¼Ô¤Î²È¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¡£¼èºà¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ªÃãÍß¤·¤¤µ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÂÏÇ¤¸¤ã¤ó¡£ÆÇÆþ¤ì¤È¤¯¤¾¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£