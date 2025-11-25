¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Û¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÏÄÂ¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡£Âç¼ê¤âÃæ¾®¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Û¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÏÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡£Âç¼ê¤âÃæ¾®¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÅÝ»º¤«¤é¤ÎÉü³è»öÎã¤ò¿ôÂ¿¤¯»ý¤Ä¡ÈÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡É¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö½Ð¤¿Íø±×¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢À®¸ù´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²òÀâ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¹ÌîÎÏ»á¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÇÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÈÄÂ¾å¤²¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡É¡×¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È°ú¤¼è¤ê¡¢¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÈÃæ¾®´ë¶È¤Î95%¤¬ÄÂ¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾×·â¥Çー¥¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÄÂ¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¾å¾ºÊ¬¤ò²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥¹¥ÈÁý¤ò¼«¼Ò¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±ß°Â¤ä¸¶ºàÎÁ¹â¤Ê¤É¡È¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤Ç¤âÄÂ¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ì°®¤ê¤Î´ë¶È¤Î¶ñÂÎÎã¤âÅÐ¾ì¡£Î¹´Û±¿±Ä¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ûー¥»¥ó¡Ù¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÌÀ³Î²½¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ÎÀßÃÖ¡¢ÎÁÍý¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±²Á¤ÈËþÂÅÙ¤¬Æ±»þ¤Ë¸þ¾å¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍø±×Áý¤ÈÄÂ¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¡¢º¹ÊÌ²½¤³¤½¤¬ÂÇ³«ºö¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÀµÏÀ¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£»ý¤Æ¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÈ¯¿®¡£
ÄÂ¾å¤²¤Ë¶ì¤·¤à´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤»¤è¡×¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¸åÂà¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»þ´Ö¤ò»È¤¦¡×¡ÖÅ¥½¤¯¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÄÂ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¡¦¿ô¤òÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ÔÆ°¼çµÁ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿ä¾©¡£È¯¿®¤Ç¤Ï¡ÖAKB48¤Î½©¸µ¹¯»á¤Ç¤µ¤¨¡ÈÎ¢¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡£À®¸ù¼Ô¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤¬Íø±×¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÖ»ú¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¤»¤ºÀäÂÐ¤ËÍø±×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¤Ó¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¹õ»ú²½¤·¤ÆÌ´¤äÍßË¾¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
