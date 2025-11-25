¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ÇºÊ¤¬¿Ê¤á¤ëÉÔÎÑÉ×¤Ø¤ÎÃÏ¹ö¤ÎÉü½²¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëºÊ¤Î¿´¤Ë¤Ï¡Ö¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ
¼ç¿Í¸ø¤Î²ÂÆà¤Ï¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ÇÈó¾ï¶Ð¤Î¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»Å»ö¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¾å»Ê¤¬¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á·ëº§¡£²ÂÆà¤Ï¸½ºß¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÈÆ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¯Éô²¼¤È¶¦¤Ë¡¢²ÂÆà¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉô²¼¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¤¢¤ëÄó°Æ¡×¤ò¤·¤Ë²ÂÆà¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄó°Æ¤È¤Ï¡¢É×¤¬¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ£ÍÑ¼Ö¡×¤ËGPS¤ò¤·¤³¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ä¡©
²ÂÆà¤µ¤ó¤Î·×²è¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢É×¤Ï»Å»ö¤Ø½Ð³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë·ùÌ£¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£²ÂÆà¤µ¤ó¤ÏÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤«¤Ä²º¤ä¤«¤ËÉ×¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤Ë¤Ï¡Ö¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤ëºÝ¤Ë·ùÌ£¤È¤¤¤¦¤È¤«¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òµ¿¤Ã¤Æ¹ÔÆ°ÇÄ°®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤À¤«¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÁê¼ê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿Â¦¤¬¤½¤Î½ý¤ò¼«Ê¬¤Ç¹¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤»¤º¡¢¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ëÊý¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë