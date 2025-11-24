¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤æ¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¡ÖÅßÉþ¤Ï16Ãå¤À¤±¡×¡£·ã´¨ÃÏ°è¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤Éþ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤Þ¤ï¤¹¥³¥Ä3¤Ä
ËÜ³ÊÅª¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅßÉþ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤µ¤Ð¤ëÅßÉþ¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¥³¡¼¥Ç¤ËÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê»þµ¨¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö20Ãå¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤æ¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î¤ä¤Þ¤³¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ï¡¢´¨¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÅßÉþ¤Ï16Ãå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÅßÉþ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁ´Éô¸«¤»¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¤Éþ¤ÇÃå¤Þ¤ï¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò3¤Ä¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅßÉþ16Ãå¡×¤ò¤¼¤ó¤Ö¸«¤»¡ª
Ëç¿ô¤ÏÁ´Éô¤Ç16Ãå¡£Åß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½©¡Á½Õ¤Þ¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤¯¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤âËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¸«Ä¾¤¹¤È¥¹¥Ã¥¥ê
¡ü¥È¥Ã¥×¥¹8Ãå
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢
1¡¢¥Ù¥¹¥È¡Êstudio CLIP¡Ë
2¡¢Ãã¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
3¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡ÊB.C STOCK¡Ë
4¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Êand me¡Ë
5¡¢Çò¥í¥óT¡ÊGU¡Ë
6¡¢¥ê¥Ö¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡Êand me¡Ë
7¡¢¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
8¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë
»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ä¿§¤ÎÉþ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ý¤¿¤º¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥°¥Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹2Ãå
9¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡ÊDISCOAT¡Ë
10¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÊB.C STOCK¡Ë
Âç¹¥¤¤ÊDISCOAT¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¸ü¤ß¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢°ìÇ¯¤¸¤å¤¦Ãå¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤ÏÃæ¤Ë¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃå¤¿¤ê¡¢¾å¤«¤é¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ü¥È¥à¥¹4Ãå
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢
11¡¢¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¡Êrrrrrrrrr¡Ë
12¡¢¥Ç¥Ë¥à¡ÊLevi¡Çs¡Ë
13¡¢Çò¥Ç¥Ë¥à¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
14¡¢¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¡ÊFREAK'S STORE¡Ë
Î¢µ¯ÌÓ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¤â¤¿¤º¡¢¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤äÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«ÌÊ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃæ¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥¦¥¿¡¼2Ãå
15¡¢¥¥ë¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊFREAK'S STORE¡Ë
16¡¢¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¡ÊTAION¡Ë
TAION¤Î¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤¬¼è¤ê³°¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£Åß¤Î½é¤á¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤ä¥¥ë¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë½Å¤Í¤ÆÃÈ¤«¤µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡§¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤ò¤â¤Ä
ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤ÎÉþ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸Â¤é¤ì¤¬¤Á¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¹õ¡¦Çò¡¦¥°¥ì¡¼¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤Ï·¤²¼¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Çº¹¤·¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§µ¨Àá¤äÍÑÅÓ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤Éþ¤òÁª¤Ö
¡ÖÅß¤·¤«Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²Æ¤·¤«Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÉþ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËç¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥ê¥Í¥ó100¡ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï½ÐÈÖ¤¬Ã»¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç»È¤¨¤ëÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Ëç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¡¼¥Ç¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡§¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤ò¸·Áª¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤«Ãå¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¡ÖËèÆü¤Ç¤âÃå¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿ôËç¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢Éþ¤ÎÎÌ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê°ì·³¤ÎÉþ¤À¤±¤¬ÊÂ¤Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤Ê¬¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¤Éþ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃå¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤À¤±¤Ê¤é¼êÆþ¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤âÌÂ¤ï¤º·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÅßÉþÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£