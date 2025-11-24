¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡¡¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡ÉÊâ¹Ô¼Ô11¿Í¥±¥¬¡ÄÆ¨¤²¤¿ÃË¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß11¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
±ü¤Ë¸«¤¨¤ëÂÎ©¶èÌò½ê¤ÎÁ°¤«¤éÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿¼Ö¤¬Áö¹Ô¤·¡¢Çò¿§¤Î¥»¥À¥ó¤Î¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Î¤³¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Çò¿§¤Î¥»¥À¥ó¤ÇÅ¸¼¨ÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¤Ï¤Í¡¢11¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤«¤é80Âå¤ÎÃË½÷11¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ¤È20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¼Ö¤ÏÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¼¡¡¹¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¸å±¿Å¾¼ê¤Ï¼Ö¤ò¤½¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤ò¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£