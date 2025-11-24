場所を選ばず楽しめる！石川玩具「TOSSIT」

石川玩具は、ヨーロッパで話題のどこでも遊べる新感覚シリコンダーツ「TOSSIT（トシット）」の日本国内販売を開始しました。

吸盤でピタッとくっつく爽快感と、場所を選ばず楽しめる手軽さが魅力のパーティーゲームが登場。

石川玩具「TOSSIT」

販売開始：2025年11月21日

価格：スターターセット 3,520円(税込)〜

素材：シリコン（食洗機洗浄可）

取扱：石川玩具

「TOSSIT」は、フランスで生まれた、従来のダーツの常識を覆すユニークなアイテム。

特殊な形状のシリコン製ダーツには強力な吸盤が付いており、窓ガラス、フローリング、テーブル、車のボディなど、ツルツルした面であればどこでもフィールドに早変わり。

的（ボード）を必要とせず、その場の環境を生かして遊べる自由度の高さが最大の特徴。

ルールは無限大、投げる楽しみ

基本の遊び方は、ペタンクやボッチャに似たシンプルな陣取りゲーム。

最初に「ジャック」と呼ばれる黒いダーツを投げ、プレイヤーは自分の色のダーツをいかにジャックに近づけられるかを競います。

柔らかいシリコン素材のため、子供から大人まで安心して遊べるほか、汚れたら水洗いや食洗機での洗浄も可能なタフな仕様。

ラインナップは、手軽に遊べるスターターセットに加え、大人数向けのファミリーパックや、ビアポンのような遊び方ができる専用ボードなども展開。

キャンプやホームパーティーなど、人が集まるシーンを盛り上げる新たなコミュニケーションツールとしての期待が高まります。

石川玩具「TOSSIT」の紹介でした。

