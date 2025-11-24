この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「数字で育児をするな！」時計を外してママの直感に従えと熱弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気のYouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」にて、12人の子どもを出産したベテラン助産師・HISAKOさんが「数字で育児をするな！時計を排除せよ！」との動画を公開した。HISAKOさんは動画冒頭、「皆さん赤ちゃんが小さい間、時計ばっかり見てません？」「時計見て何時にこれしてあれして…それ私ほんまやめてほしいなって思ってて」と、数字や時計にとらわれて育児する現代ママに警鐘を鳴らした。



HISAKOさんは「日が昇ったら起きる、日が暮れたら寝るみたいな、原始的な生活に戻ってほしい」と提案。具体例として「授乳は3時間ごと、ミルクは何cc、とか、数字ばっかり」「産後は教科書上の理論より直感、本能でやってほしい」と、マニュアルや数値に縛られた子育てへの疑問やモヤモヤを率直に語った。



さらに「哺乳瓶のミルク、握ったら分かりませんか？」「お湯の温度も手で分かる。0.5度単位で調整するのはやりすぎ」と、現場経験に基づき“数字にとらわれすぎ”な風潮を次々と指摘。「子育てに一番大事なことはママの直感やと思ってます」「さっき何時に授乳しましたか？と聞かれても、アバウトでいい」と、リラックスして“自分と我が子の感じ方”を優先することの重要性を訴えた。



また、HISAKOさんが尊敬する小児科医からの「ママが“なんかおかしい”と感じる直感は、時に検査データよりも正確」というエピソードも紹介。「数字や本にとらわれ過ぎると、我が子が見られなくなる」と警鐘を鳴らし、「我が子をよく観察して、柔軟に合わせる力が大切」と強調した。「リピートアフターミー。数字で育児をするな」と何度も力説し、「時計を排除して原始的な生活を！マニュアル本よりも“我が子”を観察して」と呼びかけている。



動画の締めくくりでは「もう、腕時計とか見るのやめましょう」「人類は太古の昔から“作語”しながら子育てしてきた」「時計に翻弄されずに子育てできるママになってほしい」と視聴者へエール。最後には、『助産師HISAKOの子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。時計見るなー！』と締め、ママたちに安心と前向きなメッセージを送った。