¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¡Ö³¤¤¬¤¤³¤¨¤ë¡×¤Ê¤ÉÌ¾ºî±Ç²è¤â¡ª¡¡¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¹âÃÎ¤¬àÀ»ÃÏá¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á¡Ú¹âÃÎ¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2025Ç¯11·î21Æü¤Î¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ¿·ºî¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ4½µÏ¢Â³¤ÇÆ±´ÆÆÄºîÉÊ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë3½µÌÜ¤À¡£
°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ä²ÚÎï¤Ê²ÎÀ¼¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤Ç¤¢¤ë¡£
¹âÃÎ¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö1Ëç¤Þ¤ó¤¬¡×¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¡×¡ÊÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Ì¡²èÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤Î¼çºÅ¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¡²è²È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡¦ÅÚº´¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹âÃÎ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Æó¼¡¸µºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û·¯¤Î¤¤¤ëÄ®
½éÂÐÌÌ¤À¤±¤É¡¢Æ±µï¤·¤Þ¤¹!!
¡½¡½¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ¤«¤é°ì¿Í¤ÇÅÄ¼Ë¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿Í®´õ¡Ê¤æ¤º¤¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½»¤à¤Î¤Ï¿ÆÀÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ÍÅçÀÄÂç¡Ê¤¤ê¤·¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë¤Î²È¡ª¤Ä¤Þ¤êµï¸õ!!
¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Î²È¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤Æ......¡×Æ±µï¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÀÄÂç¤ò¤è¤½¤Ë¡¢½éÆü¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤àÍ®´õ¡£
½Õ¤«¤é2¿Í¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÂç¤Î°ÕÃæ¤Î¿Í¡¦¼·³¤¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¡Ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë......¡£
¼Ò²ñ¿ÍÊÔ¤ÎÉñÂæ¤¬¹âÃÎ»Ô¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û³¤¤¬¤¤³¤¨¤ë
¡Ö¤¢¤¿¤·¡¢¹âÃÎ¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤´Ö¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤¢¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤È¤º¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¤·¤¿ÅÎºêÂó¤Ï¡Ö¤¢¤ë»ö·ï¡×¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦ÉðÆ£Î¤²À»Ò¤¬¡¢ÃÏ¸µÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò½³¤êÅìµþ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿»ö¤òÃÎ¤ë¡£
µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÈþ¾¯½÷¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤¿Ã»¤¤Æü¡¹¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÂó¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤ºÆ²ñ¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡Ú±Ç²è¡ÛÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±
¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÃÎ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÆâÆ£Îë¡Ê¤¹¤º¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢Éã¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¡£
Êì¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬À¸¤¤ëÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¿ÆÍ§¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Á´À¤³¦¤Ç50²¯¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛÀ¤³¦¡ã£Õ(¥æ¡¼)¡ä¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ã£Õ¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡ã£Á£ó(¥¢¥º)¡ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Î¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¤¹¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡ã£Á£ó¡ä¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤È²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Ù¥ë¤Î²Î¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉ±¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ô²¯¤Î¡ã£Á£ó¡ä¤¬½¸¤¦¥Ù¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆü¡£ÆÍÇ¡¡¢¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÍðË½¤ÇÐþËý¤ÊÎµ¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤Ë¡½¡½¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÄ«ÂÀÏºÅÁ
¡Ô¤Ò¤È¤Ä¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢¥±¥ó¥«¤ÏÇä¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Çä¤é¤ì¤¿¥±¥ó¥«¤Î¤ß¤ä¤ë¤³¤È¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢Çã¤Ã¤¿¥±¥ó¥«¤ËÉé¤±¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£¤Ò¤È¤Ä¡¢¥±¥ó¥«¤Ï¸ýÀè¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢¥±¥ó¥«¤ÏÂ¾¿Í¤òÍê¤é¤º¸Ê¤ÎÅÙ¶»¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤»ö¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃË¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ëµã¤«¤Ì»ö¡£¾Ð¤¦¤âÆ±¤¸¤Ê¤ê¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃË¤ò¤ß¤¬¤¯¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÊª¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ì»ö¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥±¥ó¥«¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª¡Õ
¹âÃÎ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ãæ³Ø£±Ç¯À¸¤ÎÄ«ÂÀÏº¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëËèÆü¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¤Çº£¤Ï¥«¥¿¥®¤ÎÉã¿Æ¤«¤é´ªÅö¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Éã¤ÎÁÈ°÷¤À¤Ã¤¿ÃË¡¦´ª²ð¤È¡¢Ç¯¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬·»ÄïÊ¬¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÄ«ÂÀÏº¤¬¥±¥ó¥«¤òÄÌ¤¸¤Æ¿§¡¹¤ÊÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÃæÅçÆÁÇîÀèÀ¸¤ÎÂåÉ½ºî¡££·£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ç®·ìÇ¤¶¢Ì¡²è¤Î·èÄêÈÇ
¡ÚÌ¡²è¡Û¤ª¡Á¤¤¡ªÎµÇÏ
¼åÃî¤ÊÎµÇÏ¤Ï¡¢¶á½ê¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ÎÅª¤Ç¡¢»Ð¤Î²µ½÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ëËèÆü¡£
¤½¤ó¤ÊÎµÇÏ¤â7¤Ä¤Ë¤Ê¤ê³ØÌä¤ÏÆï»³½Î¡¢·õÆ»¤ÏÆüº¬ÌîÆ»¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½Î¤Ç¤âÆ»¾ì¤Ç¤âÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡£¤È¤¦¤È¤¦½Î¤òÂà½Î¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·Êì¡¢¹¬¤ÏÉÂ¤Î¾²¤Ç¤âÎµÇÏ¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¬¤È²Ö¸«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÎµÇÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤Ã»ÒÃ£¤À¤¬¡¢¹¬¤Î¿ÆÀÚ¿´¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¹¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»±¤ÇÆü»±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¾å»Î¡£ÅÚº´¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¿ÅÚ¤ÎÆü»±¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÎµÇÏÃ£¤Ï...¡£
·ãÆ°¤ÎËëËö¤Ë°ì¿Ø¤ÎÉ÷¤òÁ÷¤ê¤³¤ß¡¢±ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿ÃË¡¦ºäËÜÎµÇÏ¡£¤½¤Î±ÑÍº¤Î¼ã¤«¤ê¤·»þÂå¤òÉÁ¤¯¡¢ËëËöÉ÷±ÀÂçºî¡ª¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¥·¥ã¥³¥¿¥ó¡ù¥Ö¥®
¼ÖÂç¹¥¤¡¢½÷¤Î»ÒÂç¹¥¤¡¢ÌëÍ·¤ÓÂç¹¥¤¡ª
¥Ï¥¸¥áÀèÇÚ¤È¥³¡¼¥¸¤¯¤ó¤¬¡¢¥·¥ã¥³¥¿¥ó¡¦¥½¥¢¥é¤Ë¤¦¤Á¾è¤Ã¤Æ¡¢º£Ìë¤â¤¯¤ê¤À¤¹Ìë¤Î³¹¡ª
¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¼¥Ã¥È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¡¢¸¸¤Î"¤ª¤µ¤»"¤ò¸«¤Ä¤±¤Æº£Ìë¤³¤½¥¤¥Ã¥Ñ¥Ä......¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤É¤¦¤«¡©
¥·¥ã¥³¥¿¥ó¤È¥Ê¥ó¥Ñ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤¿ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼!!
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¿¤¤¤è¤¦¤Î¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼
ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ÏÌµÇÔ¤Î2´§ÇÏ¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥ª¡¼¥é¥¤¤ÎÆÈÃÅ¾ì!!¡¡
¥ß¥É¥ê¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼Ã£¤Î³èÌö¤âÀÎÏÃ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏÊý¤Î¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤ë¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¤Î»Ñ¤¬!?¡¡
¥ß¥É¥ê¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ò¥Î¥Ç¥Þ¥¥Ð¥ª¡¼¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡½¡½!?
ÉñÂæ¤Ï¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¡£
