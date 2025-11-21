「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3000タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回が2025年11月29日（日）に「INDIE Live Expo 2025.11.29」として開催されます。INDIE Live Expo実行委員会が番組内容と、当日紹介される注目タイトルの一部情報を公開しました。

注目タイトルの情報が一部解禁

当日紹介する100タイトル以上の中から、一部タイトルの情報が解禁となりました。全世界販売本数300万本を突破したサンドボックスADV「Core Keeper」の新情報の他、「魔法少女ノ魔女裁判」を手掛けるAcaciaとジー・モードの新作ノベルRPG「配信少女ノ裏垢迷宮」、「Fate/Grand Order」を手がけた塩川洋介氏がディレクターを務める「つるぎ姫」などの紹介を予定しています。さらに、「アンリアルライフ」「ghostpia」などのパブリッシャーとして知られるroom6の“完全新作タイトル”など、同番組が世界初公開となるインディーゲーム情報についてもお届け予定。また、前回の番組内で紹介した「ゆんゆん電波シンドローム」や「まじかる☆プリンセス」などの続報も紹介します。

インディーゲームを応援するための「ウィッシュリスト活用」と「グッドレビュー投稿」を呼びかける新キャラクター「ウィッシュリストアド美ちゃん」がナレーションを務める番組ティザー映像も公開されています。気になるゲームがあったら、ウィッシュリスト登録をして応援しましょう。

INDIE Live Expo Awardsを発表

2025年の優れたインディーゲームを多様な視点から表彰する「INDIE Live Expo Awards」を発表。今回は番組出演者のほか、元ソニー・インタラクティブエンタテインメント インディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏や「サイレントヒル」「SIREN」開発に携わり2024年にはBokeh Game Studioとして「野狗子: Slitterhead」を開発した外山圭一郎氏が参加。4か国から総勢8名の審査員がタイトルを選出します。

出演者を発表

番組出演者に関する情報も公開されました。初報プレスリリースで発表された通り、司会者にゲームキャスターの岸大河氏を起用。日本語放送では、おなじみのわいわい氏、やみえん氏、のばまん氏の3人もゲストとして出演します。

さらに、日本語放送以外の出演者について決定いたしました。英語放送ではJ-mon氏、ハイガイ氏。堀内華央理氏、そして中国語放送では雷電氏、蜥蜴君氏、さらに韓国語放送ではキム ナソン氏、キム キフン氏がそれぞれパーソナリティとして各言語放送にて出演します。

開催概要

◆イベント名：INDIE Live Expo 2025.11.29

◆会期：2025年11月29日（日）18：00〜（JST）

◆プラットフォーム：YouTube Live、X、Twitch、ニコニコ生放送、bilibili、Steam、TikTok YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=o5oO-pWlwGA

Twitch：https://www.twitch.tv/indie_live_expo_jp ニコニコ生放送など、各プラットフォームのURLは決定次第、公式サイトにて公開いたします。 INDIE Live Expo

