米大リーグのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝の楽天入りが最有力となっていることが２０日、分かった。複数年契約プラス出来高払いで、細部の条件を詰める最終局面に入った。来季の日本球界復帰を明言していた日米通算１６５勝右腕を巡っては、複数の球団が獲得調査を進めていた。早ければ今週中にも「楽天・マエケン」が誕生する見通しとなった。

前田が来年から杜（もり）の都でプレーする可能性が高まった。球界関係者の話を総合すると、日本球界への復帰を希望する右腕の楽天入りが最終局面を迎えていることが判明した。巨人、ヤクルトなど複数球団が獲得調査を行っていたが、前田がこだわりを持つ「先発」で起用するという熱意と複数年プラス出来高払いの好条件を持ってアタックした楽天が、争奪戦を制することになりそうだ。

今季４位に終わったチームで、規定投球回に到達した投手はゼロ。最多は藤井の１０９回２／３で、先発陣の白星は古謝の挙げた７勝が最多だった。２４、２５年と２年連続で開幕投手を務めた早川も２勝止まり。９月に左肩を手術し、試合復帰まで４〜５か月を要する見込みで開幕に間に合わない可能性もある。また、則本が海外ＦＡ権を行使し、来季の戦力となるかは不透明な状況だ。

喫緊の課題である先発補強に向けて、オフに入り石井ＧＭが積極的な動きを見せている。１４日に前ロッキーズで２３年ＷＢＣドミニカ共和国代表のロアンシー・コントレラス投手との契約合意を発表。先発にさらなる上積みを求めて水面下で獲得に動いていたのがマエケンだった。正式に契約合意となれば、メジャー通算６８勝を誇るベテランの加入は戦力アップが見込めるだけでなく、若手の良き手本となるメリットもある。

前田は０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。２年目の０８年に９勝を挙げて頭角を現すと、赤ヘル軍団のエースとして在籍９年で通算９７勝を積み上げ、沢村賞２度、最多勝２度など、多くのタイトル・表彰を手にした。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍し、渡米１年目に１６勝、１７、１９年にも２ケタ勝利をマークした。以降はツインズ、タイガースでプレーし、今季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。

今季終了後には自身のインスタグラムを全て英文で更新し、「来シーズンから日本でキャリアを継続することを決意しました」と表明していた。目標とするＮＰＢ通算２０００投球回まで４９０回１／３。来年４月に３８歳を迎えるベテランの次なる挑戦の舞台が定まろうとしている。

◆楽天の今季の戦い 先発に絶対的な柱を欠く一方で、藤平、西口、鈴木翔、西垣ら層の厚い中継ぎ陣を強みに接戦を制しながら、シーズンを通してＣＳ圏内の３位を争った。打線では５月に浅村が２０００安打を達成。６月に加わったボイトがチーム最多１３本塁打。６月の交流戦で７連勝するなど勢いに乗る時期もあったが、９月に６連敗するなど勝負どころで失速。６７勝７４敗２分けで４年連続の４位に終わり、ＣＳ出場を逃した。５年ぶりに指揮を執った三木監督は、黒川や中島ら若手の成長を評価され、来季続投が決まった。

◆前田 健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。１５年オフにドジャースへ移籍し、今季までＭＬＢでプレー。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度など。１８５センチ、８４キロ。右投右打。