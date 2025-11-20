この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家、作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「高市さんが勝った結果！起きた事！？ニュースまとめ」と題した動画を公開。高市早苗氏が総理に就任した場合の経済への影響について、株価の動きを基に鋭い分析を展開した。



動画で竹田恒泰氏は、かねてより「高市さんが総理になったら日経平均はガンガン上がる」と言われていた予測が現実になったと指摘。かつて安倍晋三氏が総裁になった際にも同様に株価が上昇し円安に振れた現象と比較し、一方で石破茂氏や岸田文雄氏の時には市場に期待感がなく、株高・円安にはならなかった事実を挙げた。



竹田氏は、この株価の動きを「たかが株価じゃないか」と軽視すべきではないと強く主張する。株価を動かす中心である機関投資家が動かす資金は「スマートマネー（賢いお金）」と呼ばれており、彼らは「研究し尽くした結果」として投資判断を下していると解説。そのスマートマネーが「高市は買いだ」と判断したことは、単なる雰囲気ではなく、人生をかけたプロの投資家たちによる冷静な分析の結果であると述べた。



竹田氏は、安倍氏が総裁になった時に株価が急騰し、その後の日本経済が実際に良くなったことを例に挙げ、「スマートマネーは（未来を）見てるんですよね」と語る。高市氏の総理就任によって株価が買われたという事実は、「日本経済は良くなると思っていいんですよ、これ」と断言。市場が下した評価の重要性を訴え、今後の経済回復への期待感を示して締めくくった。