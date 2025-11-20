この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「アマギフ13%還元だと(笑) メルカード連携忘れるな」で、ポイカツ系YouTuberのネコ山さんが、アマゾンギフトカード（アマギフ）を活用した13％還元のキャンペーン攻略法について詳しく語った。動画冒頭で「祭りの祭りだ!わっしょい! わっしょい!」とハイテンションにスタートしつつ、冬にもかかわらず盛り上がるブラックフライデーと年末商戦の“祭り気分”に触れ、「これは参加さんにしてくださいよ」と呼びかけた。



今回の“祭り会場”となるのは、アマゾンギフトカードとメルカードを使った連携キャンペーン。ネコ山さんは「アマギフ一番お得に買うのは5000円です」と断言し、エントリーの重要性も強調。「アマギフトカードはeメールタイプか配送タイプに限定。チャージタイプはNG」といった注意点も加えた。さらに「8日にメルカードでアマギフ買えばいい」「13%還元はそんなに大きい金額じゃないけど、やることは簡単」と、具体的かつ実践的な攻略手順を紹介した。



ただ、キャンペーンに飛びつきすぎることの危うさも指摘。「今回のキャンペーンは対象者限定。ページのリンク概要欄に貼っておくんで、まずはそのリンク踏んで対象者かどうか確認してください」としつつ、「過剰に買わなければいいっすよ。今回はアマギフトを13%還元できますよ」と“適度な購入”を推奨した。



また、動画終盤では「アマギフ反対も結構いますからね。でもアマギフはないよりはあってもいいんで。適度に購入って感じっすね」と視聴者にバランス感覚の大切さも呼びかけた。締めくくりで「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」とメッセージを送り、「今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします」と結んだ。