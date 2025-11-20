　国際サッカー連盟(FIFA)は19日、最新のFIFAランキングを発表し、11月シリーズに2連勝した日本代表は一つランクを上げて18位に浮上した。12月5日に行われる北中米W杯はこのランキングをもとに実施される予定となっており、日本は史上初めてポット2で本大会に臨むことが決定的となった。

　首位のスペインは9月から守ってきた王座を守り、2位アルゼンチン、3位フランス、4位イングランドは順位変動なし。ブラジルが7位から5位に浮上し、ポルトガルが6位、オランダが7位にそれぞれ一つずつ順位を落とした。イタリアが9位から12位に転落したのに伴い、ドイツが9位、クロアチアが10位、モロッコが11位にそれぞれ浮上した。

　最新のFIFAランキングは以下のとおり(カッコ内は前回順位)

1.(1)スペイン

2.(2)アルゼンチン

3.(3)フランス

4.(4)イングラン

5.(7)ブラジル

6.(5)ポルトガル

7.(6)オランダ

8.(8)ベルギー

9.(10)ドイツ

10.(11)クロアチア

11.(12)モロッコ

12.(9)イタリア

13.(13)コロンビア

14.(16)アメリカ

15.(14)メキシコ

16.(15)ウルグアイ

17.(17)スイス

18.(19)日本

19.(18)セネガル

20.(21)イラン

21.(20)デンマーク

22.(22)韓国

23.(23)エクアドル

24.(24)オーストリア

25.(26)トルコ

26.(25)オーストラリア

27.(28)カナダ

28.(27)ウクライナ

29.(29)ノルウェー

30.(31)パナマ

34.(32)エジプト

35.(35)アルジェリア

36.(38)スコットランド

39.(39)パラグアイ

40.(43)チュニジア

42.(42)コートジボワール

50.(55)ウズベキスタン

51.(52)カタール

60.(58)サウジアラビア

61.(59)南アフリカ

66.(66)ヨルダン

68.(71)カーボベルデ

72.(73)ガーナ

82.(82)キュラソー

84.(88)ハイチ

86.(85)ニュージーランド